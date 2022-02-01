В Волгограде выброшенный мобильник засорил канализацию

Вот такой "улов" обнаружили в канализации. Фото: КВ

В Волгограде из-за выброшенных в унитаз тряпок, стекла, металла и даже кнопочного мобильного телефона засорилась мусором канализационная насосная станция «Еживика». Жильцы дома на бульваре 30-летия Победы, 42 отправляли бытовой мусор не в ведро, а в стоки. В итоге насос уже не справлялся, а канализационные стоки потекли по улице, сообщили в «Концессиях».

- В составе засора специалисты нашли множество стеклянных флакончиков и металлических деталей, похожих на наконечники для электронного маникюрного аппарата, бонусом достался кнопочный мобильный телефон, - рассказали в пресс-службе «Концессий водоснабжения».

Жильцы этого дома уже не впервые засоряют канализацию. Но если раньше там находили тряпки, полотенца и влажные салфетки, то в этот раз «мусорный улов» удивил даже бывалых специалистов. Часто по составу засора можно точно часто сказать, что находится в доме. Так, в канализации рядом с медучреждениями часто находят санитарные расходники, возле заведений общепита – жирберги из застывшего кулинарного жира. Проблема в том, что бывают такие засоры, которые приходится вырезать вместе с трубой. Так что жильцы на время остаются без коммунальных удобств и без асфальта. Поэтому волгоградцам напоминают, что мусор нужно выбрасывать в ведро, а не в унитаз.