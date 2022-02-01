Волгоградский инфекционист: за 3-5 дней омикроном можно заразить всю семью

Насморк и лающий кашель - часто втсречающийся симптом омикрона. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова рассказала, как волгоградцы переносят омикрон. По ее словам, люди зря паникуют, потому что большинство болеют коронавирусом, вызванным новым штаммом, в легкой форме, с небольшим повышением температуры или даже без него. Нужно сохранять спокойствие, считает врач. Хотя вирус очень заразный.

- Инкубационный период у него сокращается от 3 до 5 дней, один пациент может заразить всю семью, весь коллектив, - говорит Елена Хлопотова.

Отличительность нового штамма – другие симптомы. У большинства заболевших присутствует насморк и кашель, чего не было в предыдущие волны. Лечат его дома, как обычное ОРВИ. Госпитализация нужна, как правило, только заболевшим из групп риска – пожилым или имеющим хронические заболевания людям. Остальные могут спокойно вылечиться под наблюдением участковых терапевтов и специалистов кол-центров.

- Необходимо соблюдение режима изоляции, противовирусное лечение и симптоматическое лечение, говорит Елена Хлопотова.