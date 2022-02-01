Певец Стас Костюшкин извинился перед волгоградцами за оскорбительное видео с вокзалом

Певец извинился перед волгоградцами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня известный певец Стас Костюшкин в своем Instagram извинился за скандальное видео о волгоградском вокзале. Три дня назад Костюшкин вместе с блогером Эльдаром Джахаровым записали ролик для TikTok с подписью «Волгоград, ничего личного». Но сами волгоградцы так не считают. Знаменитости спели песню «Твои бездонные глаза», выбрав в качестве фона репродукцию автобуса с надписью: «Волгоград, ж/д вокзал».

«Твои бездонные глаза, а в них печаль размером с море. Я в рот (прим.авт: нецензурная лексика) этот вокзал. Этих людей и этот поезд», - спели музыканты.

Костюшкин снял ролик вместе с блогером Эльдаром Джахаровым

Стас Костюшкин поспешил извиниться перед жителями города-героя, которые вспомнили печальные события 2013 года, когда волгоградский вокзал взорвали террористы.

«Хочу принести свои извинения за тот пост, который оказался в сети. Безусловно произошло ужасное совпадение, в песне было слово вокзал и море, вот и захотелось воспользоваться репродукцией с автобусом. Незнание никак не освобождает от ответственности, поэтому, конечно, получилось в огромной мере некрасиво и глупо. Дорогие волгоградцы, примите самые искренние извинения, виноват», - записал Костюшкин в обращении к волгоградцам.

Отметим, что большинство его поддержало.

«Как вообще можно было подумать, что человек вдруг решил пошутить над терактом, снимая шутливое видео?».

«Видно, что извиняется правда искренне».

«Конечно, ужасное совпадение. Извинения приняты. Такая «песня» испарится, а вот город и его история навсегда останутся. Завтра 2 февраля».