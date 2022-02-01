В Волгограде известного застройщика уличили в загрязнении окружающей среды на 6 млн

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Известного в Волгограде застройщика АО «Приволжтрансстрой» подозревают в загрязнении окружающей среды на 6 млн рублей. Сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям после публикаций в СМИ нашли неподалеку от Консервного завода в Советском районе огромную несанкционированную свалку со строительным мусором. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

- Установлен факт неоднократного сброса отходов (грунта насыпного, загрязненного отходами строительных материалов) на незащищенную почву грузовым самосвалом. Данный автомобиль принадлежит на праве собственности застройщику - АО «Приволжтрансстрой», - отметили в ведомстве.

Пробы, которые передали специалистам областного ЦЛАТИ, показали, что отходы относятся к пятому классу опасности. Участок огромный – почти 2 тысячи квадратов. Поэтому ущерб, нанесенный природе, исчисляется миллионами. Материалы проверки отправили в природоохранную прокуратуру.