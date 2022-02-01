В Волгограде выберут места для благоустройства в 2023 году

В окончательный список войдут 7 территорий. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителям Волгограда со 2 по 20 февраля предлагают выбрать парки, скверы и улицы, которые благоустроят в 2023 году. Предварительный отбор пройдут 27 мест. Общественные обсуждения перечня общественных территорий, которые приведут в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», пройдут на официальном сайте администрации Волгограда, сообщили в мэрии.

Из 27 парков и пешеходных зон волгоградцы выберут 7 общественных территорий, которые затем войдут в список для рейтингового голосования. Окончательный выбор горожане сделают весной - с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Те парки и скверы, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в первую очередь.

А в этом году обновления дождутся зеленая зона возле ж/д станции «Заканальная» и пространство у музея-заповедника «Старая Сарепта», пешеходные улицы Коммунистическая и Ленина вдоль Комсомольского сада. Также продолжат работы на улицах Титова и Дзержинского, на проспекте Жукова и на площади Чекистов.