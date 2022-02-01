В Волгограде снесут еще один аварийный дом

Дом пойдет под снос. Фото: ГЖИ

В Волгограде признали аварийным еще один старый жилой дом послевоенной постройки. Межведомственная комиссия администрации Советского района на основании заключения о техническом состоянии приняла решение о внесении в реестр аварийных и подлежащих сносу зданий многоквартирный дом на улице Вокзальной, 68 в поселке Горьковском, сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора.

Дом 1956 года постройки в поселке Горьковский расположен рядом с железнодорожной станцией Максима Горького. Ветхое здание одноэтажное, в нем всего шесть квартир. Теперь жильцов в течение нескольких лет должны будут расселить.