Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 10:10

В Волгограде снесут еще один аварийный дом

Здание в поселке Горьковском признали аварийным
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дом пойдет под снос. Фото: ГЖИ

Дом пойдет под снос. Фото: ГЖИ

В Волгограде признали аварийным еще один старый жилой дом послевоенной постройки. Межведомственная комиссия администрации Советского района на основании заключения о техническом состоянии приняла решение о внесении в реестр аварийных и подлежащих сносу зданий многоквартирный дом на улице Вокзальной, 68 в поселке Горьковском, сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора.

Дом 1956 года постройки в поселке Горьковский расположен рядом с железнодорожной станцией Максима Горького. Ветхое здание одноэтажное, в нем всего шесть квартир. Теперь жильцов в течение нескольких лет должны будут расселить.

0