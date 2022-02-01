Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области выросла на 63%

Все больше волгоградцев заболевает гриппом и ОРВИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде и области растете заболеваемость не только коронавирусом, но и ОРВИ, и гриппом. На последней неделе января 2022 к медикам обратились на 63% волгоградцев больше, чем неделей ранее. Уровень заболеваемости ОРВИ выше недельного эпидпорога на 9%, при этом в 0,02% случаев у заразившихся фиксируют гонконгский грипп, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Наблюдается совместная циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, РС-вируса, аденовируса, риновируса, COVID-19) и вируса гриппа типа А/H3N2, - рассказали в ведомстве.

При этом на прошлой неделе на карантин были полностью закрыты 76 школ области - 8% от их общего числа. Частично были приостановлены занятия в 447 классах еще 108 школ, а также в 20 классах семи школ-интернатов и 27 группах 12 детсадов, в одной группе колледжа и 33 группах университета. На этой неделе полностью перешли на дистант уже 90 школ региона.