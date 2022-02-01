В Волгограде утвердили предмет охраны Братской могилы на Аллее Героев

Братская могила на Аллее Героев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде утвердили предмет охраны расположенной на Аллее Героев Братской могилы защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, что позволит в дальнейшем в ходе реставраций сохранить элементы мемориала с историко-культурной ценностью, сообщили в региональном комитете госохраны ОКН.

- Для реставраторов предмет охраны определяет ту возможную степень безопасного вмешательства, которая возможна при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, - рассказали в ведомстве.

Братская могила и раньше находилась под охраной государства, но сам предмет охраны был не прописан в документах. К нему отнесли месторасположение мемориала, останки захороненных, а также обелиск и надгробие с вечным огнем, постамент, мемориальную доску и тексты надписей, бронзовую звезду и другие элементы.

В целом за 2021 год в Волгоградской области установили предмет охраны для почти 1300 ОКН, всего же таковых на сегодня около 2400.