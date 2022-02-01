Александр Бастрыкин попросил отчет о строительстве скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Дорога соединит ранее построенные в пойме мосты. Фото: администрация Волгоградской области.

Экоактивисты завалили все инстанции жалобами на вырубку деревьев в Волго-Ахтубинской пойме ради строительства трассы. Пришло такое обращение из Волгограда и главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В письме волгоградцы говорят о существовании некоего альтернативного варианта строительства скоростной магистрали, который позволил бы не вырубать деревья. Глава следкома хочет изучить вопрос и попросил руководителя волгоградского следственного управления ввести его в курс дела, подготовив доклад о глобальном строительстве в природном парке.

- Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации. Напомним, в Волго-Ахтубинской пойме началось строительство продолжения мостового переход через реку Волга. Это один из этапов большого проекта, разработанного десятки лет назад. Предполагается, что скоростная трасса соединит уже построенные в пойме мосты. Это разгрузит дорогу, которая сейчас проходит через населенные пункты и обезопасит жителей этих поселков. Водители перестанут стоять в бесконечных пробках. Однако придется пожертвовать деревьями, которые вырубают на месте строительства дороги и развязок.