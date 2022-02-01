В Волгограде подсветят фасад ЦУМа

Здание ЦУМа подсветят со всех сторон. Фото: АВО

В Волгограде специалисты продолжают разработку проекта реконструкции здания ЦУМа, который в будущем превратится в современный выставочный комплекс. Фасад здания подсветят со всех сторон, уже разработана концепция освещения, сообщили в региональном комитете культуры.

- Проектом предусмотрено освещение главного фасада, экстерьера здания по улице Островского и фасада внутреннего двора, - рассказали в облкомкультуры.

Подсветкой выделят конструктивные особенности здания. При этом предусмотрели три режима освещения: дежурное, повседневное и праздничное, которое также будут включать в выходные дни. Свет и электротехника – это лишь один из разделов проектно-сметной документации, которая должна пройти историко-культурную и госэкспертизу. После реконструкции в историческом здании в центре Волгограда разместят экспонаты музея Машкова.

Напомним, ЦУМ построили в Сталинграде в 1938 году. Во время войны здесь был штаб 6-й немецкой полевой армии. 31 января 1943-го в подвале центрального универмага взяли в плен генерала-фельдмаршала Паулюса. Сейчас там располагается музей «Память». После войны здание восстановили в 1949 году, оно продолжало работать как ЦУМ. Но в последние годы объект культурного наследия федерального значения пустовал и пришел в запустение. Ему хотят подарить новую жизнь.