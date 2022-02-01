Волгоградец потерял 60 тысяч рублей из-за липовых интим-услуг

Когда мужчина потерял деньги и не получил любви, он обратился в полицию Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Волгограда лишился почти 60 тысяч рублей из-за мошенницы, которая предлагала услуги интимного характера. 41-летний мужчина, работающий водителем, нашел в интернете объявление, которым решил воспользоваться. В телефонном разговоре женщина пообещала назвать адрес, только перед этим нужно было внести предоплату. Мужчина сделал перевод, после которого незнакомка перезвонила и сообщила, что нужно увеличить размер предоплаты. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду.

- Перечислив 59 700 тысяч рублей, мужчина стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безрезультатными, - отметили в полиции.

Водитель обратился в отдел МВД. Полицейские проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личность мошенницы.