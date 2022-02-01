Волжанку посадили на 4 года за финансовую пирамиду

Решение не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 1 февраля, Волжский горсуд приговорил 52-летнюю основательницу финансовой пирамиды к 4 годам тюрьмы. Мошенница заработала на десятках обманутых клиентов порядка 24 млн рублей. как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, с 2011 по 2014 года осужденная работала в банке и, пользуясь репутацией, предлагала знакомых вкладывать деньги в ценные бумаги на фондовом рынке.

- Используя свои профессиональные навыки в сфере биржевых операций, женщина убеждала граждан в отсутствии рисков и гарантировала выплату высоких процентов при вложении денег в ценные бумаги на российском фондовом рынке, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По факту же люди вкладывали деньги в финансовую пирамиду и фактически оставались ни с чем. Потерпевшими по делу выступили 21 клиент. При этом вину свою волжанка не признала. Но опытные сотрудники УМВД собрали достаточно доказательств.

Женщину арестовали в зале суда, она может обжаловать приговор.