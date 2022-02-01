1500 дворников в Волгограде вышли на борьбу с сосульками

Волгоградцы боятся выходить из подъезда и идти вдоль домов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уже почти неделю волгоградцев держат в страхе огромные сосульки и куски льда, свисающие с крыш зданий. Люди боятся ходить вдоль домов и выходить из подъездов. Многие управляющие компании просто проигнорировали уборку придомовых территорий от наледи, максимум натянули по двору сигнальные ленты. Глыбы нагреваются на солнышке и с грохотом падают вниз. Страдают не только люди, но и машины. Мэрия Волгограда отчиталась: УК и ТСЖ с раннего утра вторника активно воюют с сосульками и сбивают наледь с крыш. В работе задействовано около 1500 дворников.

Комиссии из сотрудников районных администраций следят за качеством уборки. И тем УК и ТСЖ, которые забыли про свои обязанности, напоминают о необходимости привести двор в порядок. Если это не делают в течение 24 часов, организации наказывают штрафом до 30 тысяч рублей.

В мэрии напомнили, что УК и ТСЖ обязаны заранее предупредить жильцов, что будут сбивать сосульки и ледяные глыбы с крыш, чтобы люди убрали машины и сами не ходили в опасную зону.