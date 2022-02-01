"Запугать его решила": волгоградка рассказала об убийстве бывшего, которого застукала с любовницей

На 23-летнюю девушку завели уголовное дело, она задержана. Фото: скрин видео.

Сотрудники следственного отдела по Центральному району Волгограда продолжают разбираться в обстоятельствах убийства 50-летнего мужчины. В расправе над бывшим сожителем подозревают его молодую экс-возлюбленную. 23-летняя девушка из ревности ударила волгоградца ножом в грудь, тот скончался на месте. Она дает показания, но сам момент убийства не помнит. "КП-Волгоград" публикует видео допроса, предоставленное следователями.

"Мне попадается в руки нож. Я говорю: "Уйди! Не трогай меня своими грязными лапами". Запугать его решила. Я пошла собирать вещи. Пока достаю, нож у меня в левой руке. Он меня толкает, я отхожу. И он бьет меня, у нас конфликт… Я его в обратку толкаю".

"И нож попадает ему, да?" - задает вопрос следователь.

"Я не знаю, не помню. Я только потом понимаю, что у него кровь идет".

Напомним, убийство произошло вечером 29 января в центре города-героя. Девушка приехала за вещами и застукала бывшего с молоденькой любовницей. Закончилось все трагично (подробности).