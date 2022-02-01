В Волгограде после продолжительной болезни скончался заслуженный врач РФ Валерий Синюрин

Фото: Волгоградская областная клиническая больница №1

Печальная новость пришла из Волгоградской областной клинической больницы №1. На 77-м году жизни скончался заведующий операционным блоком медучреждения, Профессор Академии Естествознания, Отличник здравоохранения Валерий Синюрин. Заслуженного врача Российской Федерации не стало после продолжительной болезни.

Валерий Синюрин родился в Краснослободске. 58 лет своей жизни он посвятил работе в системе здравоохранения. 22 года он проработал в Волгоградской областной клинической больнице №1. Течение десяти лет Валерий Захарович был заместителем главного врача по хирургической помощи, в 2010 году возглавил операционный блок.

- Валерий Захарович был профессионалом своего дела, внимательным и неравнодушным, добросовестным и мудрым человеком и руководителем, - отметили в Волгоградской областной клинической больнице №1.