В Волгограде ищут водителя, который снес щит и остановку на площади Ленина

Машина разнесла остановку на площади Ленина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент ДТП, человек за рулем был или мертвецки пьян, или уснул. На пустынной дороге в 5 утра воскресенья, 30 января, автомобиль «Рено Аркана» вылетел с проспекта Ленина на обочину, пробил анивандальное стекло остановки и снес рекламный щит. Машина не вписалась в поворот, и судя по всему, водитель и не собирался поворачивать. Кто был за рулем автомобиля, достоверно не известно, поскольку его владелица причастность к случившемуся отрицает. 65-летняя женщина, на которую зарегистрирована машина, сказала сотрудникам ГИБДД, что машиной пользуется ее сын.

Сын до сих пор не появился в ГИБДД для дачи показаний. Теперь его разыскивает полиция. Мужчине придется, скорее всего, возместить ущерб, который он причинил городу, разрушив остановку. «Рено» сотрудники Госавтоинспекции отправили на штрафстоянку.

Напомним, это не первая авария в этом месте. В прошлый раз на остановку вылетела студентка, уснувшая за рулем. Авария произошла в более поздний час, когда люди уже стояли на остановке, поэтому не обошлось без пострадавших.