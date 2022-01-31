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Общество31 января 2022 14:42

Более 360 млн рублей направят на решение проблем дольщиков в Волгоградской области

Проблему власти хотят решить в течение двух лет
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Среди проблемных многоэтажек ЖК «Парк Европейский». Фото: АВО

Среди проблемных многоэтажек ЖК «Парк Европейский». Фото: АВО

В ближайшие два года в Волгоградской области планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков. На эти цели из бюджета региона направят более 360 миллионов рублей, - сообщили в облфине.

- До конца 2023 года планируется полностью решить вопрос по 15 многоквартирным домам, восстановив права еще 1197 граждан, – рассказали в ведомстве.

Среди проблемных точек ЖК «Парк Европейский», часть домов которого уже удалось заселить после многолетних мытарств. В планах до конца 2023 года завершить строительство еще двух домов комплекса-долгостроя, 230 квартир в которых дольщики ждут много лет.

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