Для борьбы с «омикроном» волгоградским поликлиникам выделили более 100 миллионов рублей

На борьбу с "омикроном" волгоградским поликлиникам выделили более 100 миллионов рублей Фото: Екатерина СИМОХИНА

Правительство России выделило дополнительные средства для борьбы с новой волной коронавируса. Федеральные деньги будут перечислены и поликлиникам Волгоградской области, на которые из-за «омикрона» и стремительного роста заболевших нагрузка увеличилась в 5 раз. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, Волгоградская область получит 100 миллионов 606 тысяч рублей.

Как рассказали в Волгоградской областной думе, средства получат поликлиники, работающие в системе обязательного медицинского страхования. Всего на эти цели из федерального бюджета регионам выделили более 7,3 миллиарда рублей.

Напомним, из-за большого числа заболевших коронавирусом и нагрузки на врачей волгоградцев просят не ходить в поликлиники, а вызывать специалистов на дом по телефонам медучреждений или колл-центра «112». Звонки пациентов регионе начали принимать круглосуточно.