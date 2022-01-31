В трех районах Волгограда отключат свет 1 февраля

Электроэнергии не будет весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 1 февраля 2022, в Волгограде снова обесточат жилые дома из-за плановых работ на электросетях. Отключат электричество на весь день в трех районах областного центра. В списке адресов на отключение электричества 1 февраля более десяти улиц Краснооктябрьского, Ворошиловского и Дзержинского районов, сообщили в компании «Россети Юг».

На Красном 1 февраля 2022 обесточат многоквартирные дома на улицах Штеменко, 46 и Еременко, №15-21, а также на проспекте Ленина в домах №103 и105. Также среди коммунальных страдальцев окажутся жители нескольких улиц частного сектора - Большая Кольцевая, Жемчужная, Красивая, Летняя, Листопадная, Осенняя, Плодовая, Романтиков. Электричества не будет с 9 утра до 17 часов. Также с 9.00 до 17.00 отключат свет в Дзержинском районе на улице Новодвинской, в домах №38 и 46-54.

И в Ворошиловском районе локальный блэкаут объявят в первый день февраля в домах на улицах Центральная, 43а, Молодежная, №1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33-41, Приовражная, №1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3, а также в Тупиковом переулке в домах №6 и 7. Отключения также продлятся с 9 до 17 часов.