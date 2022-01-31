В Волгограде 1 февраля пойдет мокрый снег

В Волгограде во вторник мокрый снег пойдет ночью и утром Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области установилась погода, при которой нападавший за полмесяца снег начинает таять. В дневные часы держится плюсовая температура. Хотя осадки продолжают идти, но с небольшой силой. 1 февраля в Волгограде и области мокрый снег и снег с дождем будут идти ночью и утром, днем небольшие осадки ожидаются лишь в районах региона. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, южный, юго-западный ветер подует с порывами до 13-18 м/с.

Во вторник в отдельных районах Волгоградской области налипание мокрого снега, ночью и утром метели, туман, гололедно-изморозевые явления. По области температура воздуха в ночные часы +1...-4º, днем -2...+3º. В Волгограде в ночь на вторник 0...-2º, днем 0...+2º.