В Волгограде арестовали девушку, подозреваемую в убийстве 50-летнего бизнесмена

Девушка минимум два месяца проведет в СИЗО. Фото: Семен ШПАК

Центральный районный суд Волгограда 31 января 2022 избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 23-летней девушке из Краснослободска, которую обвиняют в убийстве ее бывшего сожителя - 50-летнего бизнесмена. В СИЗО она пробудет до 30 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

- В судебном заседании девушка и ее защитник возражали против удовлетворения ходатайства следственного органа. Просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, - рассказала представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По версии следствия, драма разыгралась 29 января 2022 года в квартире одной из высоток на улице Селенгинской. Бывшая сожительница застала бизнесмена с еще более молодой любовницей. Они поругались, девушка схватила нож и ударила мужчину в грудь. Тот скончался до приезда скорой.