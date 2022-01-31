С 1 февраля клиентский центр «Ситиматик-Волгоград» будет принимать потребителей только по предварительной записи

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С 1 февраля региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» переходит на обслуживание клиентов исключительно по предварительной записи. Новый режим работы офиса, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, дом 40, будет действовать для всех категорий потребителей, как физических, так и для юридических лиц. Кроме того, обязательным условием посещения будет наличие QR-кода или справки об отрицательном ПЦР-тесте.

Чтобы попасть на личный прием к специалисту, предварительную запись на определенные дату и время необходимо сделать по телефону 8 (8442) 32-63-60.

Переход на такой режим приема граждан связан с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сложившейся на сегодняшний день в Волгоградском регионе. Предварительная запись поможет потребителям точно спланировать визит и избавиться от ожидания в очереди в пиковые дни и часы приема.

Региональный оператор по обращению с ТКО рекомендует жителям обращаться по вопросам расчета и начислений за коммунальную услугу вывоза отходов дистанционно. Свой запрос можно адресовать через форму «Обращение в компанию» на главной странице сайта. Прямая ссылка: https://citymatic.ru/feedback. Этот способ доступен круглосуточно. Здесь есть возможность сразу прикрепить и направить копии документов. Также сообщения принимаются в социальных сетях: Инстаграм - @citymatic_volgograd, Facebook - @CitymaticVolgograd, ВКонтакте - @34citymatic.

Дистанционное клиентское обслуживание потребителей услуги по вывозу отходов осуществляется также в личном кабинете АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» на сайте ivc34.ru.

Прямая ссылка: lk.ivc34.ru/login. Документы принимаются почтовым отправлением на адрес: 400001, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 9А, офис 7 или на электронную почту: orn@ivc34.ru. Дополнительную информацию предоставят в справочной службе по номеру телефона (8442) 32-50-50.

Все перечисленные каналы связи и контактная информация о региональном операторе размещена в том числе и на платежных документах, которые ежемесячно доставляются жителям Волгоградской области.