«Ротор» в Турции сыграет с клубом из Казахстана

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» в ежедневном режиме проводит тренировки на сборе в Турции, в которой то идет снег, то льет дождь. В Анталье волгоградская команда не только проводит занятия на футбольном поле и в тренажерном зале, но и проводит контрольные матчи. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», 1 февраля сине-голубые сыграют с казахстанским футбольным клубом «Акжайык». В сезоне 2021 года коллектив из Уральска занял в премьер-лиге 9-е место.

Матч между «Ротором» и «Акжайыком» 1 февраля в турецком Белеке пройдет в 17.00 по московскому времени. В рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ подопечные Артема Куликова провели уже 2 игры. В Крымске со счетом 3:0 была разгромлена «Виста» из Геленджика. В Турции сине-голубые со счетом 4:2 оказались сильнее болгарского «Хебара».