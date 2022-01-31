Карантин по ковиду и ОРВИ ввели в 353 школах и 141 детсаду Волгограда и области

Все больше учащихся уходят на карантин. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде и области болеют COVID-19 и ОРВИ все больше детей и подростков. На 31 января 2022 карантин ввели в 354 школах, 141 детсаду и в 21 колледже региона. Полностью закрыты и перешли на дистанционное обучение Дубовский зооветеринарный колледж и 90 школ региона – 15 из-за коронавируса, 75 – из-за прочих вирусных инфекций, сообщили «КП-Волгоград» в олблкомобразования.

- Полностью на карантин переведены 15 школ по COVID-19 (3 школы в Волгограде, 8 в - Волжском, по одной – в Серафимовчском, Новоаннинском, Иловлинском и Калачевском районах) и 75 по ОРВИ, - рассказали в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Отдельные классы закрыли на карантин из-за ковида в 163 школах Волгоградской области. Для этого достаточно, чтобы в классе заболел хотя бы один ученик. Из-за ОРВИ частично закрыты еще 100 школ региона – в переведенных на дистанционное обучение классах заболели более 20% ребят. Отправили на карантин и отдельные группы в 141 детском саду. По данным облздрава, 12% госпитализированных с коронавирусом на сегодня – это дети.