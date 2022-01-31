В Волгограде из-за коммунальной аварии Аллею Героев залило водой

«Концессии» устранили порыв и обработают участок противогололедными реагентами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 31 января, жильцы дома №2 на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда пожаловались на плохой напор холодной воды. Как выяснили приехавшие на место сотрудники «Концессий водоснабжения», на трубопроводе произошло технологическое нарушение. В итоге вода полилась из колодца на пешеходной зоне.

- Данный трубопровод поставляет чистую питьевую воду только к одному многоквартирному дому по вышеуказанному адресу. Бригада оперативно прибыла на место и выполнила восстановительные работы, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий».

Учитывая погодные условия, во избежание гололеда этот участок сразу же обработают противогололедными реагентами.