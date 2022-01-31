Медсестра из Волгограда отдала мошенникам более 2 млн рублей

Женщина перевела деньги на чужие счета через банкомат. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кировском районе Волгограда 66-летняя медсестра одной из городских больниц лишилась более 2 миллионов рублей, поверив телефонному мошеннику. Неизвестный мужчина действовал по традиционной схеме и представился сотрудником банка, сообщили в региональном главке МВД.

- Звонивший сообщил, что на имя волгоградки злоумышленники пытаются оформить кредит и необходимо перевести деньги на «безопасный счет», - рассказали в полиции.

Поверив телефонному мошеннику, медсестра побежала в банкомат и перевела на неизвестные счета 2 миллиона 151 тысячу рублей. Когда женщина поняла, что своих сбережений она больше не увидит, написала заявление в полицию.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность афериста и напоминают волгоградцам, что сотрудники настоящего банка никогда не запрашивают персональные данные по телефону и не просят переводить деньги.