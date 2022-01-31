Прививку от COVID-19 сделали более 500 подростков в Волгоградской области

В регионе ждут новую партию подростковой вакцины. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На прошлой неделе в волгоградскую область поступило 1440 доз подростковой вакцины «Спутник-М» или «Гам-КОВИД-Вак-М». За это время в регионе сделали прививку от COVID-19 более 500 детей от 12 до 18 лет. В их числе 31 января прошли вакцинацию 48 учеников школы №5 в Волгограде. Медики проводят выездную иммунизацию по заявкам, сообщили в облздраве.

- Для проведения выездной вакцинации в каждой поликлинике закуплено оборудование для хранения и транспортировки «Спутника-М», - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Делают прививки от коронавируса детям только с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить форму самостоятельно. Пока желание вакцинировать своих детей выразили около 8 тысяч волгоградцев. В ближайшее время в регионе ожидают новую партию «Спутник-М». При этом среди взрослых привито уже более 1,48 миллиона человек – это 92,73% от установленного для Волгограда и области плана для создания коллективного ковидного иммунитета.