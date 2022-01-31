Салют 2 февраля 2022 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

Салют устроят в традиционном месте. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В день 79-й годовщины Победы под Сталинградом в городе-герое Волгограде прогремит праздничный фейерверк. Начнется салют 2 февраля 2022 года в 21 час на Центральной набережной Волгограда, сообщили в мэрии.

- Устроят фейерверк на нижней террасе набережной имени 62-й Армии. Пиротехники будут работать слева от центральной лестницы, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Посмотреть салют в честь Сталинградской победы 2 февраля 2022 в Волгограде можно будет с верхней террасы набережной, на центральной лестнице, а также с ближайших улиц и домов. Также в программе праздничных мероприятий в этот день выставка военной техники и пробег. Горожанам рекомендуют не забывать о ковидной безопасности и соблюдать все санитарные меры. Большинство запланированных событий из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом пройдет в режиме онлайн. В день в регионе больше тысячи заразившихся.