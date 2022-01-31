Под Волгоградом матери грозит срок за гибель детей в пожаре

Следователи передали дело в прокуратуру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком передал материалы уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Елани в прокуратуру. Женщину обвиняют в гибели двух детей – сыновей 2 и 8 лет. Трагедия случилась 3 ноября 2021 года, когда нерадивая мать ушла пить, оставив четверых детей одних дома. В тот вечер в поселке отключили свет. Малыши нашли зажигалку и устроили пожар. 10-летняя дочь разбила окно и вытащила 4-летнего брата на улицу. Еще два мальчика остались внутри задымленного дома.

- 8-летний мальчик остался в доме, чтобы найти своего 2-летнего брата. Вместе с тем, малолетние дети в силу своего возраста выбраться не смогли. В бессознательном состоянии их обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мать обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Ей грозит тюрьма.