Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 9:59

Под Волгоградом матери грозит срок за гибель детей в пожаре

34-летняя женщина ушла гулять, оставив дочку и трех сыновей одних дома
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи передали дело в прокуратуру.

Следователи передали дело в прокуратуру.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком передал материалы уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Елани в прокуратуру. Женщину обвиняют в гибели двух детей – сыновей 2 и 8 лет. Трагедия случилась 3 ноября 2021 года, когда нерадивая мать ушла пить, оставив четверых детей одних дома. В тот вечер в поселке отключили свет. Малыши нашли зажигалку и устроили пожар. 10-летняя дочь разбила окно и вытащила 4-летнего брата на улицу. Еще два мальчика остались внутри задымленного дома.

- 8-летний мальчик остался в доме, чтобы найти своего 2-летнего брата. Вместе с тем, малолетние дети в силу своего возраста выбраться не смогли. В бессознательном состоянии их обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мать обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Ей грозит тюрьма.

0