Волгоградца, посадившего за руль неисправной машины ребенка, оштрафуют на 60 тысяч

Мужчину признали виновным. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мировой судья Котельниковского района вынес приговор 39-летнему отцу из Волгоградской области, который сажал за руль неисправного УАЗика маленького сына. За вовлечение несовершеннолетнего в опасные действия мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей. В Волгоградской области это первый подобный случай, сообщил «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

- В судебной практике Волгоградской области это первый приговор по указанной норме закона, так как ответственность за такие действия введены в уголовный кодекс не так давно, - пояснил Хонгор Муджиков.

По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчина купил снятый с учета сорокалетний «УАЗ». Машина была неисправна, имелись нарушения рулевого управления. Но отец в течение полугода учил сына водить именно на этом автомобиле, хотя у самого родителя водительских прав не было. Так что жизнь и здоровье ребенка подвергались непредвиденной опасности. Весной 2021 года мальчик уехал на машине отца за дровами и исчез. Его так и не нашли. Подсудимый свою вину ни на следствии, не в суде не признал.