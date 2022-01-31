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Происшествия31 января 2022 9:26

В центре Волгограда в сотрудника автосервиса стрелял недовольный клиент

Благо, мужчина не пострадал, а вот с агрессором разбирается полиция
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую субботу, 29 января, у одного из автосервисов в Центральном районе Волгограда 33-летний и явно чем-о недовольный клиент открыл стрельбу. 45-летний работник мастерской, который чудом не пострадал, написал заявление в полицию. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, в тот день инцидент случился возле помещения, где мужчины поссорились.

- В ходе словесной ссоры подъехавший к сервису клиент произвел в его сторону два выстрела из пистолета, после чего скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники угрозыска быстро нашли стрелка. Тот отпираться не стал, лишь добавил, что травматический пистолет зарегистрирован. А вот зачем пришлось его применять, волгоградец объясняет в полиции. Уголовное дело не завели, пока проводится проверка. Оружие изъяли

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