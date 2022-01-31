В центре Волгограда в сотрудника автосервиса стрелял недовольный клиент

Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую субботу, 29 января, у одного из автосервисов в Центральном районе Волгограда 33-летний и явно чем-о недовольный клиент открыл стрельбу. 45-летний работник мастерской, который чудом не пострадал, написал заявление в полицию. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка МВД, в тот день инцидент случился возле помещения, где мужчины поссорились.

- В ходе словесной ссоры подъехавший к сервису клиент произвел в его сторону два выстрела из пистолета, после чего скрылся. В результате стрельбы никто не пострадал, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники угрозыска быстро нашли стрелка. Тот отпираться не стал, лишь добавил, что травматический пистолет зарегистрирован. А вот зачем пришлось его применять, волгоградец объясняет в полиции. Уголовное дело не завели, пока проводится проверка. Оружие изъяли