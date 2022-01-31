Прокуратура требует признать незаконной постройкой фуд-корт в центре Волгограда

Фуд-корт заменил несколько ларьков. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Прокуратура Волгограда оспорила решение Центрального районного суда об отказе в удовлетворении иска о сносе скандального фуд-корта в Банковском переулке, который принадлежит семье спикера гордумы. Ведомство подало апелляционную жалобу и требует признать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию постройки на проспекте Ленина недействительными, реконструкцию - самовольной, а здание - снести и прекратить право собственности.

- При вынесении решения об отказе в удовлетворении исковых требований прокурора не дана оценка правомерности возведения объекта на земельном участке, не предоставленном для этих целей, нахождения спорного объекта в охранной зоне инженерных систем и защитной зоне объектов культурного наследия, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Прокуратура Волгограда настаивает, что замена нескольких ларьков на двухэтажное здание – это не реконструкция, а строительство нового объекта. Согласно экспертному заключению от прежнего фундамента осталось не более 1%.

Напомним, фуд-корт в Банковском переулке начали строить в 2019 году. Горожане сразу прозвали сооружение уродливым сараем, который закрывает вид на исторические здания. Нашлись возражения и у прокуратуры. Оказалось, что капитальное строение стоит в технической зоне метротрама. Прокурор вышел в суд с требованием признать фуд-корт незаконной постройкой и снести. Помимо ООО «Проспект», половина которого принадлежит супруге председателя гордумы, ответчиком по делу проходит и администрация Волгограда.