Колл-центры для заболевших ковидом волгоградцев начинают работать круглосуточно

Заболевшие коронавирусом волгоградцы могут обращаться в колл-центры круглосуточно Фото: Екатерина СИМОХИНА

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Волгоградской области из-за «омикрона» ухудшается, стремительный рост заболевших коронавирусом не уменьшается. Нагрузка на поликлиники выросла в 5 раз. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. Волгоградцы с симптомами ОРВИ и ковида не могут дозвониться в поликлиники из-за большого числа обращений. Поэтому колл-центры для заболевших COVID-19 жителей региона будут работать круглосуточно.

- Учитывая количество обращений и скорость распространения штамма «омикрон», работу областного «Колл-центра-122» и других центров медицинского сопровождения, заболевших коронавирусной инфекцией организовать в круглосуточном режиме, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

Также на оперативном совещании была поставлена задача по увеличению коечного фонда в инфекционных госпиталях, в том числе в детских больницах. Ежедневая заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области увеличилась более чем в 4 раза по сравнению с цифрами двухнедельной давности. В 2,5 раза выросло количество госпитализаций пациентов с ковидом. В настоящее время в ковидариях лечатся 2,5 тысячи человек, 300 пациентов находятся в реанимациях. Увеличивается число госпитализированных детей и беременных женщин.

- Среди госпитализированных за прошедшую неделю взрослых пациентов подавляющее большинство - люди, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, как мы и предполагали, - подчеркнул глава Волгоградской области.

Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом волгоградские поликлиники перешли на дистанционный режим приема пациентов. Волгоградцев просят вызывать врачей на дом, а не идти к ним в медучреждение.