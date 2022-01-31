В Волгоградской области растет заболеваемость COVID-19 среди детей до года и беременных

Все чаще в больницы попадают дети и беременные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области растет заболеваемость COVID-19 среди детей. Все чаще коронавирус обнаруживают у малышей до года и беременных женщин. Такие данные озвучил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании 31 января 2022.

- Еще сравнительно недавно в больницах находилось не более 1-2% заболевших ковидом детей и подростков. Сегодня в общем числе госпитализированных детей более 65% составляют дети до 5 лет, и более половины из них - дети в возрасте до 1 года. Отмечается рост заболевших и среди беременных женщин, - озвучил Андрей Бочаров.

С приходом омикрон-штамма коронавируса все больше волгоградцев штурмуют поликлиники, растет и число госпитализаций. В ковидных госпиталях на сегодня более 2500 пациентов, при этом 12% из них - дети.

С 1 февраля 2022 в Волгоградской области вступают в силу дополнительные ковид-ограничения. Кроме того, колл-центры для пациентов с коронавирусом переводят на круглосуточный режим. Работодателям рекомендуют предоставлять заболевшим сотрудникам три оплачиваемых выходных без больничного. А для медиков ввели региональные надбавки.