Под Волгоградом легковушка попала под «КамАЗ»: пострадал один человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Один человек пострадал в ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» в Еланском районе. 30 января в 11.30 на трассе «Самойловка - Елань - Преображенская - Новоаннинский» 63-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Легковушка попала под ехавший в обратном направлении «КамАЗ», которым управлял 28-летний ростовчанин.

Травмы пострадал водитель «ВАЗа», его на скорой помощи увезли в больницу. Сама легковушка превратилась в груду металла, а грузовик выехал в кювет.