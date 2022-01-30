В центре Волгограда из-за снега затопило квартиру, сосулька разбила внедорожник

Фото: Анна Щелянова

В Волгограде температура воздуха колеблется между плюсовой и минусовой, на крышах домов начали образовываться сосульки из-за таяния снега. С последствиями осадков во дворах жилых домов должны бороться управляющие компании. Но не все организации добросовестно выполняют свои обязанности. В центре Волгограда на улице Мира пострадали жильцы дома №20. У волгоградцев затапливает квартиры, а падающие сосульки разбивают машины. Об этом «КП-Волгоград» рассказала волгоградка Анна Щелянова, проживающая в этом доме.

- Из-за снега на крыше у нас затопило квартиру. На крыше образовалась дыра. А не так давно у нас в доме проводился капитальный ремонт – в 2018 году. Наш дом является памятником архитектуры. Но управляющая компания «МУК» ничего не делает. За зиму двор от снега не убирали, только вчера кое-как почистили, и все равно на доме очень много сосулек. Из подъезда страшно выходить, - рассказала Анна Щелянова.

Крыша не выдержала тяжесть снега. Волгоградке вместе с мужем пришлось самостоятельно предпринять меры, чтобы остановить хлынувшую в квартиру воду. Жильцы дома №20 на улице Мира не только страдают от прохудившейся кровли, но и от сосулек. Одна из них днем 30 января разбила лобовое окно у дорого внедорожника. Накануне там же от глыбы льда пострадала другая машина.

Фото: Анна Щелянова

Отметим, расчищать крыши домов от сосулек должны управляющие компании. Волгоградцы массового жалуются на свисающие льдины. В региональном Главке МЧС просят волгоградцев быть осторожными, чтобы не стать жертвой летящей вниз ледяной глыбы.