Плюсовая температура и ветер до 20 метров в секунду прогнозируют в Волгоградской области 31 января

В понедельник в Волгограде ожидается мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области начались температурные качели, днем столбики термометра поднимаются выше ноля, по ночам держится мороз. Такая погода будет и в понедельник. Еще 31 января синоптики обещают небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и в Волгограде, и по области. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ожидаются метель, налипание мокрого снега и юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

По области в ночь на понедельник температура воздуха опустится до -3...-8º, 31 января днем будет -2...+3º. В Волгограде в ночные часы -4...-6º, днем 0...+2º.