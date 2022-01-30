В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли 4 женщины и семеро мужчин

Жертвами ковида за сутки стали 11 волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ежедневно число смертей от коронавируса в Волгоградской области увеличивается. 30 января от ковида умерли 11 человек. Скончались 4 женщины, которым было от 53 до 92 лет, и семеро мужчин от 61 до 91 года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в оперативном штабе.

В Волгоградской области за сутки наибольшее число смертей было зафиксировано в Камышинском районе, погибли 5 человек. Стали жертвами COVID-19 3 пациента из Волгограда, в Урюпинском районе скончались 2 жителя. Оказался смертельным коронавирус для одного человека из Ленинского района.

За всю пандемию в регионе от ковида умерли 5982 человека, в Волгограде вирус убил 2787 жителей.