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Здоровье30 января 2022 12:31

В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли 4 женщины и семеро мужчин

Жертвам ковида было от 53 до 92 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Жертвами ковида за сутки стали 11 волгоградцев

Жертвами ковида за сутки стали 11 волгоградцев

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ежедневно число смертей от коронавируса в Волгоградской области увеличивается. 30 января от ковида умерли 11 человек. Скончались 4 женщины, которым было от 53 до 92 лет, и семеро мужчин от 61 до 91 года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в оперативном штабе.

В Волгоградской области за сутки наибольшее число смертей было зафиксировано в Камышинском районе, погибли 5 человек. Стали жертвами COVID-19 3 пациента из Волгограда, в Урюпинском районе скончались 2 жителя. Оказался смертельным коронавирус для одного человека из Ленинского района.

За всю пандемию в регионе от ковида умерли 5982 человека, в Волгограде вирус убил 2787 жителей.

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