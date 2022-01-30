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Происшествия30 января 2022 11:51

Молодая девушка ударом ножом убила своего взрослого знакомого

К трагедии привел словесный конфликт
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде на 23-летнюю девушку возбудили уголовное дело, ее подозревают в убийстве своего знакомого. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 29 января подозреваемая приехала домой к 50-летнему мужчине. Между ними произошел словесный конфликт, девушка схватила на кухне нож и ударила им в грудь знакомого.

- От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - отметили в следкоме.

23-летнюю девушку задержали, в ближайшее время ей изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственный отдел по Центральному району Волгограда устанавливает все обстоятельства случившегося.