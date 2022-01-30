В Волгограде завершились основные работы по ремонту здания НЭТа

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде завершились основные ремонтные работы здания Нового экспериментального театра. Строители сделали усиление и гидроизоляцию фундамента, заменили наружные инженерные сети, обновили фасад и колонны. Были отреставрированы статуи трех муз на фронтоне и львов во внутреннем дворике. Как рассказали «КП-Волгоград» в облстрое, на этом этапе с фасадов сняли большую часть старых конструкций, что существенно преобразило облик исторического здания и всей площади.

- Облицовка цоколя выполнена плитами темно-красного цвета, которые идентичны тем, что были установлены в 1980-х годах, - добавили в комитете строительства Волгоградской области.

Общая готовность первого этапа ремонта здания НЭТа составляет 75%. Подрядчику осталось сделать внутренние оконные откосы, отлить цокольный парапет, установить новые двери. Стоимость работ на первом этапе ремонта составила 119 миллионов рублей. Здание было построено в 1915 году, после войны его восстановили в 1952-м.