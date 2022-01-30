В Волгограде 31 января электричество отключат в двух районах

Электричество в понедельник отключат в Дзержинском и Красноармейском районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Последний день января принесет новые отключения электричества в Волгограде. Из-за плановых работ в понедельник без света останутся жители двух районов города. Электроснабжения не будет на девяти улицах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 31 января электричество отключат в Дзержинском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: ул. Ангарская, 73-95, 124-136; ул. Яблочкина, 3-15, 14, 16; ул. Киквидзе, 2-32, 3-37, 13а; ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-26, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, д.26/293, 26/231, 26/232, 30; ул. Халтурина, 1-7, 2-12, 26/236, 26/248; ул. Попова, 1-5, 2-6.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: ул. Тенистая, 7-25; ул. Приканальная, 30-56, 31-55; пер. Банный, 4-6, 3-13.