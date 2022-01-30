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Происшествия30 января 2022 9:13

Волгоградец погиб во время пожара в гараже

Пожарные тужили огонь в течение трех часов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Накануне утром, 29 января, в Тракторозаводском районе Волгограда вспыхнул пожар. На улице Падунской загорелся гараж. Сообщение о ЧП поступило на пуль диспетчера в 10.13. На место прибыли расчеты 1-й пожарной части, огнем были охвачены вещи на площади 50 квадратных метров, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели боролись с огнем в течение трех часов, горение было ликвидировано в 13.07. При пожаре в гараже погиб мужчина. Причина ЧП устанавливается.

Всего за прошлые сутки было зафиксировано 8 пожаров, остальные обошлись без погибших и пострадавших.

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