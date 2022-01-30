В Волгограде 2 февраля отметят с ограничениями, но с фейерверком

В Волгограде отметят 79-ю годовщину разгрома фашистских войск в Сталинградской битве Фото: Андрей МИРЕЙКО

2 февраля в Волгограде отметят 79-годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мэрия подготовила порядка 60 мероприятий, большинство из которых из-за сложной ситуации с коронавирусом пройдет в онлайн-формате. И все же не обойдется без празднований в очном режиме, во время которых будут требовать строгого соблюдений антиковидных мер Роспотребнадзора. В программе празднования 2 февраля в Волгограде возложение венков, легкоатлетический забег, уроки мужества, фейерверк.

К воинским захоронениям во всех районах Волгограда возложение цветов и венков пройдет 1 и 2 февраля. В день 79-годовщины разгрома фашистов в Сталинградской битве на Набережной 62-й Армии в 75-й раз состоится легкоатлетический забег. Участникам предстоит пробежать 5 и 10 км. Начало в 10.00, мероприятие пройдет без зрителей. С 13.00 до 16.00 у центральной лестницы Набережной 2 февраля волгоградцы смогут посмотреть выставку военной техники времен Великой Отечественной войны.

В рамках празднования 2 февраля в волгоградских школах пройдут уроки мужества, тематические фестивали, игры и викторины. В музейно-выставочных центрах и ДК состоятся фотовыставки и выставки детского рисунка, посвященные Сталинградской битве. В парках и у домов культуры пройдут аудиоконцерты с музыкой военных лет. Из-за коронавируса учреждения культуры проведут мероприятия онлайн на своих страничках в соцсетях.

Завершится празднование 2 февраля фейерверком, который прогремит на Центральной набережной в 21.00.

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