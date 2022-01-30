С улиц Волгоград круглосуточно вывозят снег

В Волгограде снег с улиц вывозят круглосуточно Фото: Иван МАКЕЕВ

Падавший на протяжении большей части января снег засыпал Волгоград настолько, что расчищать улицы города предстоит еще долго. При этом коммунальная техника работает в непрерывном режиме. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, за минувшую ночь муниципальные предприятия собрали свыше 2300 кубометров снега. А за сутки вывезли около 4000 кубометров. И все равно город остается заснеженным, машины застревают во дворах многоквартирных домов и в частном секторе, многие магистрали сужены из-за снежных валов.

В выходные коммунальщики очищают главные дороги и тротуары города. По мере выполнения работ спецтехника перемещается на второстепенные и малые проезды. В очистке Волгограда задействованы автогрейдеры, погрузчики, средства малой механизации с навесным оборудованием, а также грузовики для вывоза собранного снега.

- Уборка проезжей части и тротуаров в областном центре будут продолжаться в круглосуточном режиме, - отметили в мэрии

Волгоградских автомобилистов просят не мешать работе снегоуборочной техники и не оставлять машины вдоль обочин. Водителям необходимо быть осторожным за рулем, беспорядочно не маневрировать и резко не тормозить. По возможности жителей Волгограда просят воздержаться от поездок на личных автомобилях.