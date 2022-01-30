Под Волгоградом из-за водителя без прав пострадала женщина

Скорая помощь увезла в больницу женщину-водителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 29 января 35-летний мужчина без водительских прав устроил аварию в Николаевске, в которой пострадала женщина. В 16.10 на перекрестке улиц Чайковского и Молодежной он за рулем «Volkswagen Passat» вылетел на полосу встречного движения для обгона и столкнулся с «Mazda3», которой управляла 53-летняя женщина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В больницу на машине скорой помощи была доставлена водитель «Mazda3». А управлявший «Volkswagen» мужчина мало того, что был без водительского удостоверения, так еще отказался проходить медицинское освидетельствование.