Облздрав в прямом эфире ответит на вопросы волгоградцев об «омикроне»

Волгоградцы могут задать вопросы о коронавирусе представителю облздрава Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области бьются антирекорды по заболеваемости коронавирусом. У волгоградцев много вопросов, как защитить себя от «омикрона» и какие действия предпринимать при первых симптомах вирусного заболевания. Комитет здравоохранения проведет прямой эфир на тему COVID-19. Он пройдет на странице Центра управления регионом в Instagram 2 февраля в 13.00, рассказали «КП-Волгоград» в ЦУР. На вопросы волгоградцев ответит заместитель председателя облздрава Елена Краснова.

- Мы пообщаемся на животрепещущую тему коронавируса, его новых штаммов и эпидемиологической ситуации в Волгоградской области, - отметили в ЦУР.

Свои вопросы жители региона могут оставлять уже сейчас. Их нужно писать на страницах ЦУР в социальных сетях.