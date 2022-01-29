Не смотри наверх и не убегай: волгоградские спасатели рассказали, как не стать жертвой сосулек

Так сегодня выглядит каждый второй дом в центре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде наступил ледниковый период: глыбы и сосульки свисают с каждого второго дома, угрожая упасть на головы прохожих. Волгоградцы массово жалуются на падение ледышек с крыш, очевидцы даже сообщают о пострадавшей женщине, на которую упала глыба во дворе дома на улице Мира. ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало видео с советами, как вести себя, чтобы не стать жертвой падения сосулек, ледяных глыб и снежных масс.

- Сосульки чаще всего образуются на водостоках, поэтому в такую погоду надо ходить вдали от фасадов домов и не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуарам вы наверху услышали подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно сильнее прижаться к стенам, козырек крыши послужит укрытием, - объясняют в МЧС.

В ведомстве напомнили, что в случае появления сосулек жители должны позвонить в обслуживающую дом организацию и и добиться, чтобы коммунальщики обезопасили дом.

Это похоже на фильмы ужасов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В случае экстренной необходимости звоните по телефону 101, - говорят в МЧС.