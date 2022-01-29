Волгоградцы обсуждают видео, на котором дорожники укладывают асфальт в снежную кашу

Волгоградцы считают, что перед ремонтом дорогу можно было бы и почистить. Кадр с видео.

В соцсетях волгоградцы бурно обсуждают ямочный ремонт, который волгоградские дорожники провели в самый разгар зимы. Пока на соседних улицах снегоуборочные машины расчищают сугробы, а водители выталкивают машины из снега, на главных магистралях города дорожные машины заливают горячий асфальт в ямы. По словам очевидцев, такой ремонт уже сделали на Третьей и Второй Продольных, на улице Менделеева и других магистралях. На видео отчетливо видно, как посреди луж со снежной кашей дымится свежеуложенный асфальт. В мэрии подтвердили – ямы литым асфальтом заделывали, и в этом нет ничего криминального и удивительного.

По словам чиновников, литым асфальтом ремонтировать дороги вполне можно и в минусовую температуру, технология это позволяет. Дорожные службы подсушили каждую яму перед тем, как залить в нее асфальтобетонную смесь. Это временная мера, на которую городские власти пошли, чтобы волгоградцы не разбивали подвеску на своих автомобилях. А весной, в сухую и теплую погоду они обязательно выполнят ремонт дорог картами.

Многие горожане в комментариях соглашаются, что после такой снежной зимы с постоянными перепадами температур на многих городских улицах асфальт пришел в негодность, поэтому необходимы были экстренные меры. И защищают дорожников, утверждая, что это гораздо лучше, чем прыгать по ямам и бить машину. Другие отметили, что ремонт уже вскрылся, и куски асфальта лежат на дороге и прилетают во время движения в стекло.