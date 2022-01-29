В Дзержинском районе Волгограда мэрия сносит сараи возле жилых домов

Незаконные объекты демонтируют регулярно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском районе Волгограда местные власти демонтировали ряд опасных и уродующих облик города построек, на которые давно жаловались местные жители. Скопление сараев и погребов местные власти обнаружили возле домов №42, 50, 52, 54 на улице Новодвинской. И хотя часть жильцов пыталась отстоять нужные им для хранения вещей сооружения, другие жаловались на скопление там асоциальных личностей и горы мусора. Ходить мимо алкашей было не только неприятно, но и опасно. Мэрия также решила, что объекты нужно демонтировать, тем более что никто из владельцев не смог доказать, что эти объекты им принадлежат на законных условиях.

- Комиссией по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Дзержинского района установлено, что данные сооружения размещены без разрешительной документации, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии. Чиновники также объяснили, что предупреждали всех о предстоящем сносе, но никто не убрал свою постройку самостоятельно. Хранившееся в этих сараях имущество работники коммунальных служб передают владельцам на основании актов.