Волгоградских автомобилистов предупреждают о туманах и гололеде на трассах

Фото: администрация Волгоградской области.

Туман, гололед, ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах, колебания температуры: прогноз погоды в Волгоградской области на 29 и 30 января богат на природные явления, которые снова заставят коммунальные и дорожные службы работать круглосуточно. 503 машины задействованы в уборке и обработке от гололеда областных и федеральных трасс в Волгоградской области 29 января. Чистят и вывозят снег и коммунальные службы города. Водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах и необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.

По информации облкомтранса, за последние сутки на трассы высыпали 1,2 тысячи тонн реагентов. Больше всего техники сейчас работает на северо-западе области, где идет мокрой снег. По информации Волгоградского ЦГМС, в воскресенье, 30 января в Волгоградской области ожидается мокрый снег, метели, туман и сильный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Ночью будет от +1 до -4 градусов, днем потеплеет до +3. В понедельник ночью температура воздуха снова опустится до -8, а днем поднимется до +3. Снег с дождем, туман и гололед сохранятся и в первые два дня рабочей недели.

В Волгограде обещают ветер с порывами до 16м/с, туман и небольшой снег при температуре от -2 до 0 днем. В понедельник и вторник на градуснике будет +2.